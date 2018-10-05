التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة والبحرين

التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة والبحرين

2018/10/05
الساعة 2:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تنفيذاً للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق النقد العربي، تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية التي تتضمن مبلغا يدفع على مدى عدة سنوات معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين الشقيقة.

كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقعها نيابة عن حكومة مملكة البحرين معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وعن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير.


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