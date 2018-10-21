الثلاثاء.. حسم تفاصيل إصابة عمر عبدالرحمن

المواطن - مروة نبيل

أكد نادي الهلال أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن عموري، سيُجري أشعة، بعد غد الثلاثاء، لتحديد حجم إصابته.

وخضع عمر عبدالرحمن عموري لفحص سريري، عصر اليوم الأحد، في العيادة الطبية بمقر نادي الهلال، وأوضحت حاجته لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة سيجريها، يوم الثلاثاء، نظرًا لوجود تورّم في الركبة.

وكان عمر عبدالرحمن عموري قد تعرض لإصابة في الركبة خلال الدقائق الأولى من المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الشباب، في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يستطع عمر عبدالرحمن عموري استكمال مباراة الهلال والشباب التي أُقيمت على ملعب الملز، ليخرج باكيًا من شدة الألم.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ المختصين في الهيئة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال من أجل علاج الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن عموري في أفضل الأماكن بالعالم وبشكل عاجل.