الجابر عن السوبر السعودي المصري : تنظيم رائع ومتعة كروية

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، بمباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جمعت بين فريقي الهلال والزمالك.

وعدد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، مزايا مباراة السوبر السعودي المصري التي أُقيمت، مساء أمس السبت، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال سامي الجابر عبر حسابه على “تويتر”: “إيجابيات عودة السوبر السعودي المصري .. تنظيم رائع .. جمهور مميز .. متعة كروية .. شكرًا لرجال الهلال والزمالك إخراج هذا الكرنفال بهذه الصورة الرائعة”.

ووجه الجابر الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بسبب مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: “وشكرًا لمعالي المستشار على إصراره لإقامة مثل هذه اللقاءات الأخوية المتميزة”.

وعادت مباراة السوبر السعودي المصري للظهور مرة أخرى بعد 15 عامًا من الغياب، حيث استضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك، وتمكن الضيوف من الفوز بهدفين لهدف، ليحصدوا اللقب.

وشهدت مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيما على أعلى مستوى، وحضورا جماهيريا مميزا للغاية، كما نفذ مُحبو نادي الهلال تيفو قبل انطلاق اللقاء، وكان التشجيع مثاليًا.

وكان يُمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النفس بحصد لقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم اللاعبون مستوى مميزا للغاية، إلا أن الزمالك نجح في خطف البطولة.