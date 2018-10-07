الجاسر نافيًا انتقاد تركي آل الشيخ : تم تأويل حديثي

المواطن - مروة نبيل

نفى المتحدث الإعلامي السابق لنادي الهلال، عبدالكريم الجاسر، انتقاد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعد مباراة السوبر السعودي المصري، مؤكدًا أنه كان يقصد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ولكن تم تأويل حديثه.

وقال عبدالكريم الجاسر بعد مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري: “فيه شيء غير مريح.. نشعر بأن هناك أشياء تصير خارج الملعب”، ما فسره البعض بأنه يقصد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ ما دفعه لتوضيح الأمر.

وكتب عبدالكريم الجاسر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إلى جماهير الهلال العزيزة أودّ أن أوضح موقفي الدائم من الدعم الذي يقدمه معالي المستشار تركي آل الشيخ للهلال ولكافة الأندية السعودية”.

وتابع المتحدث الإعلامي السابق لنادي الهلال، تغريدته بشأن تركي آل الشيخ قائلًا: “حيث أشدت كثيرًا بما قدمه للزعيم منذ بداية الموسم من تعاقدات وجهاز فني عالمي، لكن للأسف فقد تم تأويل حديثي عن ما حدث من الجهاز الفني في مباراة الزمالك”.

وأضاف عبدالكريم الجاسر حديثه بشأن تركي آل الشيخ قائلًا: “واستخدامه لتأكيد مزاعم بوقوف معاليه ضد الهلال.. وهو ما لم يكن في نيتي مطلقًا حين انتقدت تخبطات المدرب وتردده في اختيار التشكيل وإبعاد بعض اللاعبين وإشراك آخرين”.

واعتذر المتحدث الإعلامي السابق لنادي الهلال، عن تأويل حديثه بشأن تركي آل الشيخ وقال: “أعتذر مجددًا عن سوء الفهم وسوء التأويل، مؤكدًا في كل تغريداتي السابقة اعتزازي وتقديري لكل ما يقدمه معاليه وحسابي أكبر دليل..”.

هذا الجزء من الحديث يؤكد ما اعنيه pic.twitter.com/bLExrBttKH — عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) October 7, 2018