الجبال: عملنا على تصحيح الأخطاء.. والنتائج لا تُحسم على الورق

المواطن - مروة نبيل

شدد التونسي فتحي الجبال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، على أهمية مباراة الاتحاد، في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فتحي الجبال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفتح والاتحاد الذي عُقد، مساء اليوم الأربعاء: “المباراة مهمة للفريقين في ظل التفريط النقطي والمستوى الأقل من المأمول الذي جاء من البدايات”.

وتابع الجبال تصريحاته قائلًا: “أؤكد أننا طوينا صفحة المباريات السابقة وعملنا على تصحيح الأخطاء التي وقعنا بها في السابق.. دائمًا النتائج لا تُحسم على الورق، ويبقى العطاء في الملعب والفريق الجاهز هو القادر على تحقيق النتائج الإيجابية”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، من التعادل في 3 مباريات والهزيمة في لقاء وحيد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية قبل التعادل مع الوحدة.