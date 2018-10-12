الجبير يستقبل السفير الفرنسي ووفد مبادرة التهديد النووي

المواطن - واس

استقبل وزير الخارجية، عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة الخميس، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير في مكتبه أيضًا، وفدًا من جمعية مبادرة التهديد النووي برئاسة كوري هيندرستين، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبد الرحمن الرسي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأمن والسلم عصام المهنا.