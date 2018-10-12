الجبير يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش

المواطن - واس

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي السفير بريت ماكغورك.

وجرى خلال الاستقبال بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مجالات التنسيق القائمة بين البلدين ضمن التحالف الدولي لمكافحة داعش.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبد الرحمن الرسي.