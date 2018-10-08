الجبير يلتقي المبعوث الأميركي إلى سوريا وسايمون كوليس

الجبير يلتقي المبعوث الأميركي إلى سوريا وسايمون كوليس

2018/10/08
الساعة 12:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة، أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا جيمس جيفري.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في الأزمة السورية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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