الجزائية تحاكم مواطنًا انتقد الصحابة واتهم كبار العلماء بالتطرف

المواطن - الرياض

بدأت المحكمة الجزائية اليوم في محاكمة مواطن سعودي انتقد الصحابة رضوان الله عليهم واتهم هيئة كبار العلماء بالتطرف.

جاء ذلك بحضور عدد من أقاربة ووسائل الإعلام ومسؤولي حقوق الإنسان.