الجزائية تحاكم مواطنًا انتقد الصحابة واتهم كبار العلماء بالتطرف

الجزائية تحاكم مواطنًا انتقد الصحابة واتهم كبار العلماء بالتطرف

2018/10/01
الساعة 3:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت المحكمة الجزائية اليوم في محاكمة مواطن سعودي انتقد الصحابة رضوان الله عليهم واتهم هيئة كبار العلماء بالتطرف.
جاء ذلك بحضور عدد من أقاربة ووسائل الإعلام ومسؤولي حقوق الإنسان.


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