الجزائية تحاكم مواطنًا انتقد الصحابة واتهم كبار العلماء بالتطرف

المواطن - الرياض
بدأت المحكمة الجزائية اليوم في محاكمة مواطن سعودي انتقد الصحابة رضوان الله عليهم واتهم هيئة كبار العلماء بالتطرف.
جاء ذلك بحضور عدد من أقاربة ووسائل الإعلام ومسؤولي حقوق الإنسان.
عاجل 🔴#المحكمة_الجزائية تحاكم سعودي انتقد الصحابة وأتهم #هيئة_كبار_العلماء بالتطرف بحضور أقاربة ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان. #صهيلنا pic.twitter.com/o7NCkExUEh
— صهيل (@SaheelKSA) October 1, 2018
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