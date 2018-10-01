الجمارك تحظر عبور هذا النوع من إرسالیات الترانزیت

المواطن - الرياض

حظرت الجمارك السعودية عبور أي إرسالیة لأراضي المملكة “ترانزيت” ما لم تكن محمولة داخل حاوية محكمة الإغلاق، وھو قرار كان يقتصر فقط على إرسالیات التبغ ومشتقاته.

وبدأت كافة المنافذ الجمركیة تطبیق القرار اعتباراً من يوم الأحد 30 سبتمبر، وذلك لضمان عدم تسرب البضائع التي ترد إلى المملكة بقصد العبور “ترانزيت”.

وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أن ھذا الإجراء يأتي ضمن الجھود المبذولة لإحكام الرقابة على جمیع ما يرد من إرسالیات، ومن البضائع المقلدة والمغشوشة.

وأشارت الجمارك إلى أن القرار يستثني الإرسالیات التي يتعذر وضعھا في الحاويات، كإرسالیات المعدات الثقیلة، ولفات الحديد وغیرھا.