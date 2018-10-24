الجمارك تُجيب.. كم لابتوب يمكن استيراده من الخارج كغرض شخصي؟

المواطن - الرياض

ردت الجمارك على استفسار بشأن أقصى عدد مسموح من اللابتوب للاستيراد من الخارج كغرض شخصي.

وأوضحت الجمارك ردًّا على الاستفسار أنه يُسمح فقط بدخول جهاز واحد للاستيراد الشخصي.

ولفتت الجمارك إلى أنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال بحسب نوع السلعة، ولمعرفة الرسوم الجمركية للسلعة المستوردة يمكن تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي: هنا