الجمال في صورة.. غيوم مع جريان سيول وادي نجران وسط المواقع التاريخية

الجمال في صورة.. غيوم مع جريان سيول وادي نجران وسط المواقع التاريخية

2018/10/20
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شكلت الأجواء الغائمة التي تشهدها مدينة نجران هذه الأيام، مع جريان سيول وادي نجران منظراً أخاذاً في غاية الجمال والإبداع.
وتنتشر على ضفاف الوادي، العديد من المواقع التاريخية بالمنطقة كـقصر سعدان، وقلعة رعوم، وجبل أبو همدان، وعدداً من بيوت الطين القديمة، إلى جانب مزارع القمح والنخيل، التي أعطت مع جريان السيول بالوادي بُعداً جمالياً من جماليات الطبيعة الجذابة التي تحظى بها منطقة نجران.


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