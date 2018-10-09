الجماهير الاتحادية لـ المقيرن: بغداد بونجاح مطلبنا

المواطن - مروة نبيل

بغداد بونجاح واحد من أبرز المهاجمين الجزائريين في الوقت الحالي، ما دفع الجماهير الاتحادية لمطالبة مجلس الإدارة برئاسة نواف المقيرن، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وألقى بغداد بونجاح بقميص السد القطري على أرضية الملعب خلال مباراته الأخيرة في الدوري أمام السيلية، الأمر الذي فسره البعض برغبته في الرحيل عن صفوف فريقه، ما دفع جماهير العميد للمطالبة بالتعاقد معه.

ودشنت الجماهير الاتحادية هاشتاقا يحمل اسم يا المقيرن بونجاح مطلبنا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة بضم الهداف الجزائري بغداد بونجاح أملًا في تصحيح أوضاع الفريق.

وكتب عاشق اتحادي: ” نواف المقيرن وعدتَ بلاعبين في الفترة الشتوية، ومطلب الجماهير الأول بغداد بونجاح ويجب الالتفات لمطالب جماهير الاتحاد.. هذا الهاشتاق رسالة لك : يا المقيرن بونجاح مطلبنا.. هاشتاق جديد! أتمنى من الجميع المُشاركة فيه، لإيصال الرسالة للمقيرن – وصّلوه ترند”.

وأشاد طلال الروقي بإمكانيات بغداد بونجاح وقال: “مطلب الجمهور الأول! – يتمنى الاتحاد – يستحقّ الاتحاد، والاتحاد يستحقّه – عُمر اللاعب أقل من 27 عاما ( بإمكانه أن يُعطي لأكثر من 3 أعوام ) – قيمة كسر عقده 12 مليون يورو “ليس بالكثير نظرًا لما يُقدّم + مُقارنةً بـتعاقُدات الأندية الأخرى”.

وقال فيصل المشاري: “قد يحضُر بونجاح أو لاعب في مستواه وربما أفضل منه.. ضعوا ثقتكم في الإدارة والقائمين على ملف التعاقدات.. والرأي للمدرب بيلتش”، وكتب حساب يحمل اسم “عميد”: “يالمقيرن نحتاج بو نجاح والجمهور يبيه.. لاعب مميز هداف ومهاري يا ليت نلاقي اهتماما لطلباتنا”.

وعلق مشعل قائلًا: “المقيرن قال لن أترك الاتحاد حتى يعود لوضعه الطبيعي ويعود بطل ومن أدوات عودت البطل لوضعه الطبيعي استقدام اللاعب بغداد بونجاح”، وقال “هال”: ” كثيرا طالبنا ببونجاح ولا يوجد أي اهتمام ولا تحرك من الإدارة عانينا سنوات كثيره في الشق الهجومي تفاؤل كبير في هذا اللاعب جيبوه”.