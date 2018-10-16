الجماهير تشعل الأجواء قبل نهائي سوبر كلاسيكو .. وميسي الغائب الحاضر

المواطن - مروة نبيل

وقت قليل يفصلنا على انطلاق القمة الكروية المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة سوبر كلاسيكو الودية، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المتوقع أن يشهد نهائي سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين حضورًا جماهيريًا كبيرًا يصل لـ65 ألف مشجع، بعدما نفدت جميع تذاكر المباراة التي تم طرحها.

وحضرت الجماهير بأعداد كبيرة إلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قبل ساعات على انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، لدعم منتخبها المفضل.

ويُعد نجم منتخب التانغو والفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي الغائب الحاضر في مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، حيث رفعوا حروف كلمات “اشتاقنا إليك” باللغة الإنجليزية.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للحضور الجماهيري الكبير قبل انطلاق نهائي سوبر كلاسيكو، حيث حرصت الجماهير على ارتداء قمصان البرازيل والأرجنتين وحمل أعلام البلدين.

كما نشرت قناة KSA SPORTS عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للتوافد الجماهيري الكبير على ملعب الجوهرة المشعة لدعم البرازيل والأرجنتين في مباراة اليوم.

وتأتي مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، التي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات كوبا أميركا 2019، التي ستُقام في بلاد السيليساو.