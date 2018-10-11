الجماهير تُشعل أجواء مباراة العراق والأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

دقائق وتنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، بالمباراة التي تجمع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، لمتابعة مباراة العراق والأرجنتين، ومشاهدة نجوم العالم من المدرجات، كما حرصت جماهير أسود الرافدين على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق اللقاء.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للحضور الجماهيري المميز في مباراة العراق والأرجنتين، وأشار إلى أن جمهور أسود الرافدين أشعل الأجواء بهتاف “هلا بيك هلا”.

وتُعد مباراة العراق والأرجنتين هي الأولى في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمشاركة منتخبات السعودية، البرازيل، التانغو وأسود الرافدين.

ويلعب الأخضر مع البرازيل على استاد جامعة الملك سعود، غدًا الجمعة، ثم يواجه العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على الملعب ذاته، وفي اليوم التالي، تُختتم منافسات بطولة سوبر كلاسيكو بالقمة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين.