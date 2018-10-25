الجماهير تُشعل الأجواء قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وقت قليل يفصلنا على انطلاق مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، لمتابعة مباراة الهلال والاتحاد في الجولة السابعة، نظرًا لأهمية المواجهة لكلا الفريقين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للجماهير في مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، استعدادًا لانطلاق مباراة الهلال والاتحاد في الجولة السابعة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم برصيد نقطتين، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة أمام فريق الاتفاق.

ويسعى المدرب الكرواتي سلافن بيليتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتحقيق فوزه الأول؛ والخروج من دوامة النتائج السلبية هذا الموسم في مباراة الهلال والاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل.

ويأمل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لمواصلة الانتصارات هذا الموسم، والفوز في مباراة الهلال والاتحاد للاقتراب من صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، لعب الفريقان 20 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان التعادل هو السمة الغالبة في تاريخ مواجهاتهم، حيث خيم على نتيجة 8 لقاءات، وفاز الزعيم 7 مرات، فيما حقق العميد الفوز في 5 مباريات.