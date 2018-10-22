الجنيه الإسترليني ينهار أمام الدولار

المواطن - متابعة

تراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.30 دولار اليوم الاثنين للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع، ليواصل خسائره على وقع مفاوضات بريطانيا لاستكمال صيغة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الإسترليني نصفا بالمائة أمام الدولار إلى 1.2985 دولار بينما تراجع 0.4 بالمائة أمام اليورو ليجري تداوله عند 88.47 بنس.

ومن جهة أخرى من المنتظر أن يؤيد الحزب الآيرلندي الشمالي الداعم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديلا اقترحه مشروعون مؤيدون للانفصال سيجعل اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود الآيرلندية مخالفا للقانون من الناحية العملية.