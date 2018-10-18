الجوازات تحصد جائزتين مهمتين بمعرض جيتكس دبي 2018

المواطن - الرياض

حصدت المديرية العامة للجوازات، جائزتين مهمتين خلال مشاركتها المتميزة، في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس دبي 2018م.

وجاءت الجوائز على النحو التالي:

– الجائزة الأولى :

جائزة مشاركة الجوازات المتميزة خلال مشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2018م.

– الجائزة الثانية :

جائزة أفضل حساب تفاعلي @AlJawazatKSA

وجاءت هذه الجوائز نتيجة الجهود المتميزة، المبذولة من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، وجميع منسوبي المديرية العامة للجوازات من ضباط وأفراد وموظفين، ومنسوبي الإدارة العامة لتقنية المعلومات، حيث تم الإعداد والتجهيز والمشاركة والعرض والاستقبال للزوار في ركن المديرية العامة للجوازات المشارك في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس دبي 2018م.

وتجسد هذه الجائزة أيضا ثمار دعم وتشجيع، مدير عام الجوازات على ما يحظى به قطاع الجوازات في جميع المجالات والنواحي الفنية والإدارية والمشاريع الخاصة بجميع الإدارات والفروع التابعة للمديرية العامة للجوازات.