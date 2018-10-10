الجولة الخامسة .. كارينيو ومرابط وجماهير النصر يخطفون لقب الأفضل

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي النصر بثلاث جوائز بعد نهاية الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابها الرسمي في تويتر أن المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو مدرب النصر تُوج بجائزة المدرب الأفضل في الجولة الخامسة.

أما النجم المغربي نور الدين مرابط لاعب النصر فتُوج بجائزة أفضل لاعب، أما جماهير النصر فنالت جائزة الجماهير المثالية عن الجولة الخامسة.

يذكر أن النصر كان هزم نادي الحزم بخماسية مقابل هدف في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ليصعد العالمي إلى صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة.

وكان النجم نور الدين مرابط شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وانضم إلى النصر صيف العام الجاري قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.