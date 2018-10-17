الجوهرة يعزف ألحان السامبا

المواطن - محمد سمعة

استضاف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة،مباراة كلاسيكو العالم بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني والتي انتهت بتتويج البرازيل بالبطولة الرباعية بعد الفوز بهدف دون رد.

وكان اللاعب جواو ميراندا هو من تألق وسجل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

واكتسى ملعب الجوهرة المشعة باللون الأصفر بعد فرحة عارمة اجتاحت مشجعي المنتخب البرازيلي عقب إطلاق صافرة النهاية ليُعلن الحكم الألماني فليكس بريش فوز المنتخب البرازيلي بالمباراة وبالبطولة الودية.

وعزف ملعب الجوهرة ألحان السامبا خاصة بعد ترديد الأغاني والأهازيج المعروفة عن الجمهور البرازيلي والذي يقولها عند تشجيع منتخب بلاده في المباريات الرسمية أو في اللقاءات الودية.

وكان المنتخب البرازيلي فاز على المنتخب السعودي بنتيجة هدفين دون رد يوم الجمعة الماضية في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما المباراة الثانية للمنتخب البرازيلي، كانت ضد منتخب الأرجنتين وانتهت بفوز البرازيليين بهدف في لقاء أقيم في جدة.

أعرب البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم عن سعادته بالفوز بالبطولة الرباعية مُظهرًا في الوقت ذاته امتنانه وتقديره للاستضافة المميزة والتي وجدها من المسؤولين في المملكة عند وصول المنتخب البرازيلي للرياض.

وصنع البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في لقاء الأرجنتين بعد عرضيته المتقنة والتي سددها اللاعب ميراندا برأسه في شباك الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو.