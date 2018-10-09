الجيش الوطني اليمني يحرر مرتفعات جديدة في مديرية نهم

المواطن - واس

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية اليوم مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية “إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي وسقوط العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح”.

وأضاف المصدر” أن مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها”.