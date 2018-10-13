الجيش اليمني يحرر مناطق إستراتيجية غربي صعدة

المواطن - واس

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في مديرية كتاف غربي محافظة صعدة، وذلك عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مسنودًا بتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال قائد اللواء 122 مشاة العميد حميد محمد القاضي في تصريح، نقله موقع سبتمبر نت التابع للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز الميليشيا في ميمنة جبهة كتاف، تمكنت على إثره من تحرير سلسلة جبال العشة وسلسلة جبال الفرش أسبع، بالإضافة إلى تأمين قرية بني هويدي.

وأضاف العميد القاضي، أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها بشكل متسارع، وأصبحت قريبة من الالتحام مع الوحدات العسكرية المرابط على مشارف كتاف مع قوات اللواء فتح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية التي تلوذ بالفرار.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.

وشرعت الفرق الهندسية التابعة للواء 122 المرابط في جبهة كتاف، في تنفيذ عمليات تمشيط للطرقات والمزارع المحررة من الألغام الأرضية، وتمكنت من نزع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة الأحجام والأشكال والأهداف.