الجيش اليمني يسحق الانقلابيين ويحرر مناطق غرب تعز

المواطن - واس

حرر الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مناطق تبيشعة وتبة صورة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: “إن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش الوطني في جبل الحرم والمطار وتم التصدي للهجوم وتكبيد الميليشيا 8 قتلى وإصابة 15 آخرين”.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الوطني قامت بمطاردة عناصر الميليشيا الذين لاذوا بالفرار وتحرير مناطق تبيشعة وتبة صورة في جبهة مقبنة غرب المدينة.