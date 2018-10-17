الجيش اليمني يسحق الانقلابيين ويحرر مناطق غرب تعز

المواطن - واس
حرر الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مناطق تبيشعة وتبة صورة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: “إن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش الوطني في جبل الحرم والمطار وتم التصدي للهجوم وتكبيد الميليشيا 8 قتلى وإصابة 15 آخرين”.
وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الوطني قامت بمطاردة عناصر الميليشيا الذين لاذوا بالفرار وتحرير مناطق تبيشعة وتبة صورة في جبهة مقبنة غرب المدينة.
مختارات
حساب المواطن .. لماذا يختلف مبلغ الدعم من مستفيد إلى آخر؟
شكرًا خادم الحرمين الشريفين .. راهنوا على إفلاس المملكة فصفعهم قرار إعادة العلاوة