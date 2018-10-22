الجيش اليمني يقتل كتيبة التسلل في تعز

المواطن - واس

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني جنوبي شرق محافظة تعـز اليمنية.

وذكر القيادي الميداني في جبهة الصلو العقيد فاروق الجعفري في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات أندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في نقيل مديرية الصلو من عدة اتجاهات، الا أن قوات الجيش اليمني أفشلت المحاولات.

وأكد القيادي الجعفري أن المعارك أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الأليات العسكرية.