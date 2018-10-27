الجيش اليمني يقتل 15 انقلابيًا في عقبة مران

المواطن - واس

لقي أكثر من 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم، في مواجهات مع الجيش اليمني، بعقبة مران في مديرية حيدان محافظة صعده، معقل المتمردين الحوثيين.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله، موقع 26 سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات من الجيش اليمي تابعة للواء خامس عروبة صدت هجوما لميليشيا الحوثي شنته من ثلاث اتجاهات مستخدمة أكثر من20 عربة قتالية والعشرات من الدرجات النارية.

وذكر المصدر، أن الميليشيا استغلت الأجواء المناخية المتغيرة التي تشهدها محافظة صعدة حالياً، وحاولت تنفيذ هجوم باء بالفشل في حين شنت قوات الجيش هجوماً مضاداً على مواقع الميليشيا وسط استمرار المواجهات.

ووفقًا للمصدر فإن قوات الجيش اليمني دمرت أغلب المركبات القتالية للميليشيا وتعطيل ما تبقى منها في حين لقي أكثر من خمسة عشر من العناصر المهاجمة مصرعهم وجرح آخرون.