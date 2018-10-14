الحريري: المملكة مؤتمنة على استقرار المنطقة ونتضامن معها

المواطن - الرياض

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري تضامنه مع المملكة في مواجهة الحملات التي تستهدفها.

وقال سعد الحريري في تصريح له اليوم: “إن المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي، يضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية”، مشيرًا إلى أن “الحملات التي تنال منها تشكل خرقًا لهذا الاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية”.