الحزم يدرس سر السداسية الاتفاقية .. ويحدد الحل

المواطن - محمد سمعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد نادي الاتفاق غدًا ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُقام مباراة الاتفاق والحزم غدًا في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد، حيث يأمل الحزم في تحضير مفاجأة للاتفاق والفوز عليه.

ويدخل الاتفاق مباراة الحزم منتشيًا بفوزه الكبير على النادي الأهلي بسداسية مقابل هدفين في الجولة السادسة، كما أن فارس الدهناء سيقاتل للفوز وذلك من أجل الدخول في المربع الذهبي ببطولة دوري المحترفين.

وتعلم الحزم سر تفوق الاتفاق بسداسية في الجولة الماضية، حيث سيطالب المدرب الروماني دانيال أيسايلا لاعبيه بضرورة غلق المساحات على اللاعب الأوروغواياني بريان أليمان ومحمد مرزوق الكويكبي، مع عدم ترك مساحات لظهيري الاتفاق خاصة أن حسين السيد ظهير أيسر الاتفاق يمتاز بالسرعة وبالاختراق من العمق للتصويب أو لتمرير الكرات لزملائه القادمين من الخلف.

وكان الحزم فاز في الجولة السادسة على نادي القادسية بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الاتفاق على الأهلي بسداسية مقابل هدفين.

صعد الحزم إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي خلف نادي الوحدة.

يتواجد الحزم حاليًا في المركز التاسع برصيد ثماني نقاط، بينما يحتل الاتفاق المركز الخامس برصيد إحدى عشرة نقطة.