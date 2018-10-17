الحصيني: أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

المواطن - مكة المكرمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الحصيني أن الأمطار ستكون أيضًا على الجوف والحدود الشمالية وحائل والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وغرب القصيم والإمارات وقطر وعمان تسبق بنشاط للرياح مثيرة للأتربة.

ولفت إلى أن هناك فرصة وجود سيول في مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان والربع الخالي.