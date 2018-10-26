الحصيني يحذر: أمطار الليلة والغد تجري السيول في هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، هطول أمطار متفاوتة في الغزارة اليوم الجمعة وليلة السبت على أجزاء من مكة والمدينة وغرب الرياض وتبوك والشمالية والباحة وعسير وجازان مع فرصة انكسار للسحب ما بين الوجه إلى ينبع مع سيول وكذلك من جنوب مكة إلى الليث.

ودعا الحصيني إلى الابتعاد عن الأودية وعدم عبورها وقت جريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق (حائل، القصيم، الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض، والحدود الشمالية)، كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر, وحالة البحر متوسط الموج.