الحكومة اليابانية تتقدم باستقالتها وشينزو آبى يشكل الحكومة الجديدة

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قدمت الحكومة اليابانية استقالتها بالكامل، اليوم الثلاثاء، حتى يتمكن رئيس الوزراء شينزو آبى من تشكيل حكومة جديدة بعد فوزه في انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، حسبما ذكرت وكالة كيودو.

وبعد قبول آبى استقالة جميع أعضاء حكومته الثالثة منذ انتخابه رئيسا للوزراء في عام 2012، سيبدأ بتشكيل حكومته الجديدة.

وكما هو متوقع من بين الـ 18 وزيراً، سيحافظ ثلث وزراء الحكومة السابقة على مناصبهم، حيث سيحافظ من الحكومة السابقة على مناصبهم: الوزراء الرئيسيون والمقربون من سياسة رئيس الوزراء، ومن بينهم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تارو آسو، الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، وزير الخارجية تارو كونو، هيروشيغى سيكو الذي يجمع بين منصبي وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة ووزير التعاون الاقتصادي مع روسيا، ووزير الدولة لشؤون الأراضي والنقل كييشى إيشى، ووزير التعافي الاقتصادي توشيميتسو موتيجى.