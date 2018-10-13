الحوثيون يبثون سمومهم ويلقنونها ‏للتلاميذ

المواطن - أميرة محمد

حذَّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من أن استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على صنعاء وعدد من المحافظات، وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج الدراسية، سيفرز جيلاً من المؤدلجين بالأفكار الخمينية المنحرفة.

وقال وزير الإعلام اليمني، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إن ما تلقنه الميليشيات الحوثية لأطفال اليمن من أفكار إيرانية ضالة، ومنحرفة، ودخيلة، على ثقافة وهوية المجتمع اليمني، يعد أخطر الوسائل التي تزرعها الميليشيات لتدمير النسيج الاجتماعي”.

ولفت الإرياني إلى “أن استمرار سيطرة الميليشيات على صنعاء وعدد من المحافظات، وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج، سيفرز جيلاً من المؤدلجين بالأفكار الخمينية المنحرفة”.

يذكر أن ميليشيات الحوثيين الانقلابية قد عمدوا إلى تغيير المناهج الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تمت إضافة مواد تتعلق بمؤسس الجماعة المدعومة من إيران، بالإضافة إلى تعديل المناهج لما يخدم الفكر الشيعي، الذي تتبناه الجماعة، ابتداء من تدريس “كراسات” مؤسس جماعتهم حسين الحوثي في مدارس صعدة، ووصولاً إلى إجبار الطلاب على ترديد شعاراتهم الطائفية والعنصرية في الطابور الصباحي، وإحياء المناسبات المتعلقة بالجماعة، نقلاً عن “العربية”.