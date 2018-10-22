الحوثيون يقتحمون نقابة الطيارين باليمن وينهبون محتوياتها

الحوثيون يقتحمون نقابة الطيارين باليمن وينهبون محتوياتها

2018/10/22
الساعة 11:36 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هاجمت عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مبنى نقابة الطيارين ومهندسي الطيران اليمنيين في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر في نقابة الطيارين إنّ عناصر الحوثي اقتحمت مبنى النقابة وطردت الموظفين والأعضاء.

وأضاف المصدر، وفقاً للمشهد اليمني، أنَّ الميليشيات قامت بعمليات نهب واسعة شملت كافة محتويات النقابة وأرشيفها.

وتابع المصدر أن الميلشيات الانقلابية قامت بنقل الأرشيف على متن سيارات عسكرية تابعة لها إلى مكان غير معلوم.


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