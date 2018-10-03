الحوثي قال تم.. طائرة نجلي صالح تغادر صنعاء

الحوثي قال تم.. طائرة نجلي صالح تغادر صنعاء

2018/10/03
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

رضخت  الميليشيا الانقلابية الإرهابية التابعة لإيران وأطلقت سراح صلاح ومدين نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

ونقلت قناة العربية عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء  قولها إن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من المطار بعد وصولها إليه في وقت سابق اليوم، وذلك لنقل نجلي صالح إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقد رفضت الميليشيات الإفراج عن العقيد محمد محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، وعفّاش طارق صالح قائد الحراسة الخاصة للرئيس السابق ونجل شقيقه.


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