الحوثي يخدع أتباعه بجواز سفر لجهنم

المواطن - الرياض

مستغلًّا جهل أتباعه، يواصل الحوثي خداعه لمن انطلت عليه حيلته وصدق الأكاذيب التي يروجها، إلا أن هذه المرة يبدو أن الأمر قد جاوز حدود المعقول.

وتدول المغردون صورًا لجواز السفر الذي أصدرته الميليشيا الحوثية لتابعيها، وقد كتب عليه من الخارج “جواز سفر إلى الجنة” في محاولة لترغيب أتباعه في العمليات الانتحارية والتفجيرات الإرهابية.

غلاف جواز سفر الحوثي مستوحى من شعار إيران وعلمها حيث ظهر عليه من الخارج لفظ الجلالة بذات الطريقة التي تظهر بها على علم إيران.

ولا ينكر الحوثي علاقته بإيران وحزب الله الإرهابي وهو في ذلك ينفذ الأجندة التي تمليها عليه الملالي مهما كلفه ذلك من أرواح تابعيه.

وبحسب مصادر إعلامية فإن جواز سفر الحوثيين قد تم تصميمه وطباعته في إيران.

الطريف في الأمر أن جواز سفر الحوثيين لم يحظَ باعتراف من أي دولة في العالم سوى نظام الملالي.