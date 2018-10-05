الحوثي يقتل البراءة بعرائس الموت.. انتحار وتزويج قصري ومتعة مُحرمة!

المواطن - الرياض

تغتال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الطفولة بـ”عرائس الموت”، حيث كشفت أرقام صادمة عن حجم الدمار الذي تلحقه الميليشيا ببراءة الأطفال والنساء في الدولة الشقيقة.

وأكدت اليونيسيف أن نسبة إجبار الصغيرات على الزواج ارتفعت 20%، فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي 70% من حالات العنف والاعتداء على النساء في اليمن، فيما تزوجت 30 إلى 40% من نساء اليمن قبل بلوغهن 15 عامًا.

وخلال عام 2017 فقط، عنفت ميليشيا الحوثي 502 فتاة، حيث تم تزويج 250 طفلة قصرًا، ونقل 120 طفلة إلى المستشفيات في الأسابيع الأولى من واجهن، وتحفظت الميليشيا على 69 طفلة للمتعة وحتى الآن مصيرهن غير معلوم.

كما توفيت 45 قاصرًا عند الإنجاب في حجة والحديدة، كما توفيت 12 طفلة في ليلة دخلتها، فيما انتحرت 6 نساء بسبب اعتداءات الحوثي.