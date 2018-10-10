الحوثي يقتل شجعان اليمن.. و12 دقيقة تُنهي حياة محمد العليبي

المواطن - الرياض

تسبب مقطع فيديو مدته 12 دقيقة في اغتيال الناشط اليمني محمد العليبي على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي أوجعتهم كلماته وغضبه ولعناته التي صبها على رؤوسهم بسبب ما فعلوه في اليمن.

وقال العليبي: إن ميليشيا الحوثي دمرت اليمن والناس موجوعة والميليشيا تختبئ وسط المدنيين وتستخدمهم دروعًا بشرية، وأقسم أنه ضد المشروع الحوثي؛ لأنه من نسل أبو لهب وليس له أصل من الحسن أو الحسين كما يدعي.

وتابع العليبي، الذي اغتالته يد الغدر، أن عبدالملك الحوثي دمر اليمن تمامًا؛ فلم يعد هناك مياه أو طعام أو دواء أو مدارس أو أي شيء، خاتمًا بقوله: لعنة الله عليه ليوم الدين.

ويقتل الحوثي الشجعان والمعارضين كشيم الجبناء، بعد أن تزلزلت الأرض من أسفله واقترب موعد سقوطه الكبير وانتهاء مشروعه الدموي في اليمن.