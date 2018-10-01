الخارجية الكويتية تلجم المرجفين: زيارة ولي العهد حققت نتائجها

المواطن - الرياض

عبرت الخارجية الكويتية عن أسفها لما تم تداوله من أخبار مغلوطة حول نتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس إلى الكويت.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها : تعرب خارجية الكويت عن أسفها لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج زيارة ولي العهد السعودي مؤكدة أن تداول مثل هذه المعلومات يعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وكان ولي العهد قد قام بزيارة رسمية أمس إلى الكويت التقى خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان وبحثا معًا ترتيب أوضاع المنطقة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات أبناء دول مجلس التعاون.