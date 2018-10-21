“الخان الأحمر” ينجو من أيادي الاحتلال إلى حين

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نجى “الخان الأحمر” بشكل مؤقت من أيادي الاحتلال الإسرائيلي التي كانت عازمة على هدمه وإخلاء سكانه قسرًا.

وقرر الاحتلال، أمس السبت، وقف قرار هدم “الخان الأحمر” والبحث عن حلول بديلة حسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية.

وأوضح مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن قرار الحكومة بتأجيل عملية الإخلاء جاء للنظر في العروض المختلفة التي تم تقديمها قبل إخلاء السكان قسريًا.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماسًا قدمه سكان القرية الشهر الماضي وسمحت بتنفيذ الهدم.

والخان الأحمر قرية فلسطينية بدوية في القدس، تقع بالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم وهي إحدى القرى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتكتسب القرية أهميتها الاستراتيجية كونها تربط شمال وجنوب الضفة الغريبة، وهي من المناطق الفلسطينية الوحيدة والمتبقية في منطقة E1