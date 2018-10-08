الخدمة المدنية تدعو 757 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

المواطن - الرياض

​أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (757) من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 17 – محرم – 1440هــ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 29 – محرم – 1440هــ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 02 – صفر – 1440هــ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع الوزارة الالكتروني.

وطلبت وزارة الخدمة المدنية، من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية ويتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين للمطابقة النهائية عبر هذا الرابط (هنا).