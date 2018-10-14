الخدمة المدنية تدعو 96 متقدمًا على الوظائف العامة للمطابقة

المواطن - واس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 96 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام “رجال” والمعلنة في 17 محرم 1440هــ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كما طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 6 صفر 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع الوزارة الالكتروني.

وطلبت من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة اصطحاب الهوية الوطنية, أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة, ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.