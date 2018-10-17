الخضيري يحدد أسباب الإصابة بالسرطان.. الأخيرة أخطرها

المواطن - الرياض

أوضح د. فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أسباب الإصابة بمرض السرطان، مشيرًا إلى من أخطرها الأغذية المصنعة والمعالجة بالكيميائيات.

وأضاف الخضيري، عبر حسابه الرسمي، أن هناك أسبابًا كثيرة للسرطان منها تقدم العمر (شيخوخة الخلايا)، ومنها التدخين الذي يسّرع من شيخوخة الخلايا فيختصر ويسرّع من عمر الإصابة!

وأضاف أن من أسباب الإصابة بالسرطان، أيضًا التعرض للإشعاع بعشوائية بلا متابعة طبية، ومنها أمراض فيروسية، والبيئة المحيطة والأغذية المصنعة والمعالجة بالكيميائيات للحفظ والنكهة والطعم.