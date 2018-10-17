الخيبري وغالب والفريدي على طاولة اجتماع آل سويلم والبلطان

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أن الاجتماع الذي ضم البارحة كلا من رئيس النصر سعود آل سويلم ورئيس الشباب خالد البلطان نوقش فيه عدد من الجوانب المتعلقة بالناديين، أهمها استفادة الشباب من بعض اللاعبين النصراويين في الفترة الشتوية القادمة وعلى وجه الخصوص إبراهيم غالب وأحمد الفريدي.

كما علمت “المواطن” أن النصر استفسر عن التعاقد مع الدولي عبدالله الخيبري لانتقاله لصفوف العالمي في الفترة الشتوية مقابل 15 مليون ريال، إضافة لانتقال القائد إبراهيم غالب إلى الشباب ضمن بنود الصفقة، حيث ينتهي عقد غالب مع النصر الصيف القادم.

يُذكر أن الإدارة الشبابية السابقة برئاسة أحمد العقيل رفضت في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية عرضاً مغرياً من إدارة النصر لانتقال الدولي هتان باهبري.