الداخلية تشارك في جيتكس 2018 بالسيارة الذكية وكاميرات متطورة

المواطن - دبي

تشارك وزارة الداخلية في النسخة الـ٣٨ من “أسبوع جيتكس للتقنية” الذي افتتح اليوم الأحد، من خلال عرض عدد من الابتكارات المستخدمة من قبل الوزارة في المملكة.

وكانت وزارة الداخلية، قد حجزت جناحاً ضخماً في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي لعرض أحدث التقنيات العالمية.

السيارة الذكية

ويتألف الجناح من عدة أقسام تعرض التقنيات الحديثة ومنها “السيارة الذكية”، والتي تتألف من أنظمة رصد آلي وكاميرات مراقبة، وكاميرات تسجيل أحداث، وجهاز “باشر” للاستخدام العسكري.

كما عرضت وزارة الداخلية السعودية كاميرات مراقبة خاصة بالعسكريين، ونظام “ترايبود” أو الرصد المتحرك، وكاميرات رصد آلي للسرعات وهي كاميرات متحركة سهلة النقل.

ومن بين المعروضات كاميرات “سي سي تي في” المبنية على معالجة داخلية، حيث تقوم بتحرير البيانات وفرزها حسب نوع المخالفة وكمرحلة أولية تستخدم هذه الكاميرات لرصد مخالفات الحزام وأجهزة الموبايل.

الكابينة الذكية

كما تعرض الداخلية “الكابينة الذكية” التي تتضمن أنظمة تتبع الحماية ضد الحريق وضد الكسر والاعتداء، كما يُعرض في جناح الداخلية في معرض جيتكس على شاشةٍ كبيرة مقطع مرئي يوضح إجراءات السلامة المرورية.

يذكر أن إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت اليوم، انطلاق، فعاليات الدورة 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للتقنية 2018، والمقام بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 4400 شركة تمثل أكثر من 97 دولة حيث يتم عرض أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا في العالم، وإطلاق مبادرات كبرى في مجال تقنية المعلومات.

تجارة رقمية رابحة

ويحظى معرض “أسبوع جيتكس للتقنية” بشهرة كبيرة بين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورواد الأعمال حيث يجمع كبار اللاعبين الذين يقومون بعرض تجاربهم الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمي، ويضع ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

4 قطاعات رئيسية

ويسلط المعرض في نسخته للعام الحالي الضوء على أربعة قطاعات رئيسية هي المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، ويتضمن المعرض عرض المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية، وكل ما هو متعلق بالثورة الصناعية الرابعة، وتعرض كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم أهم التقنيات في مجال تطور الروبوت والذكاء الاصطناعي والمدن والخدمات الذكية والحلول والخدمات الخاصة بتأمين البيانات.