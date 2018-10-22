الداخلية تعلن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

الداخلية تعلن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

2018/10/22
الساعة 9:13 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في شعبة إسكان قوى الأمن بعرعر توفر وظيفة شاغرة بمسمى (محاسب)، على بند التشغيل والصيانة.

واشترطت الشعبة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في قسم المحاسبة، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: محاسب.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في قسم المحاسبة.
2- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يكون لائقاً صحياً (يجتاز الفحص الطبي).
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
6- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

موعد التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/02/19هـ ولمدة خمسة أيام.


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