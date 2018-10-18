الدعيع يُنافس 5 حراس لاختيار الأفضل بتاريخ كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

دخل الحارس الأسطوري محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي الأسبق دائرة المرشحين لنيل أفضل حارس مرمى في تاريخ بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا على تويتر، أن محمد الدعيع ينافس الحارس الكوري الجنوبي ليي وون جاي، والحارس العراقي نور صبري والحارس الياباني يوشيكاتسو كاواجوتشي والحارس الأسترالي مرك شوارزر والحارس الإيراني ناصر حجازي.

ووضع حساب بطولة كأس آسيا رابط للتصويت من قبل الجماهير لاختيار الحارس الأفضل في تاريخ بطولة كأس الأمم الآسيوية.

فاز الدعيع بلقب كأس الأمم الآسيوية مع المنتخب السعودي عام 1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك مع الأخضر في ثلاث بطولات كأس عالم أعوام 1994 و 1998 و 2002.

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر يناير المقبل.

سبق للمنتخب السعودي الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.