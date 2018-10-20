الدوري الإنجليزي .. صلاح يُنهي صيامه وليفربول يُطارد السيتي

المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الفوز على نادي هيدرسيفيلد تاون بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول ليفربول تحقيق الفوز وذلك من أجل مطاردة مانشستر سيتي صاحب الصدارة بعد فوز الأخير اليوم على فريق بيرنلي بخماسية دون رد.

بدأ لقاء ليفربول وهيدرسيفيلد بضغط كبير من أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب والذين حاولوا مرارًا وتكرارًا استغلال الفرص الهجومية والتي أتيحت لتسجيل الهدف الأول.

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول في المباراة بالدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول عقب تمريرة عبقرية من اللاعب السويسري شيران شاكيري.

حاول بعد ذلك ليفربول التركيز على تعزيز التقدم بالهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للهجمة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا حيث ظل ليفربول مدافعًا وبقوة حتى تمكن الريدز من الظفر بالنقاط الثلاث والصعود للمركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول أصبح يملك حاليًا 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي والذي يملك 23 نقطة ايضًا.

كما نجح محمد صلاح في العودة للتهديف وذلك بعد صيام دام أربعة مباريات في الفترة الأخيرة مع نادي ليفربول.

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر قرر إراحة محمد صلاح وإعادته لنادي ليفربول، حيث لم يخض اللاعب مباراة مصر وسوازيلاند في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.