الدوري السعودي .. الأهلي يُلاقي الاتفاق.. والهلال ضيفًا على الشباب

المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت، بمباراتين قويتين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الأهلي، عند الساعة 5:50 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يأمل فارس الدهناء باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الراقي لمواصلة انتصاراته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الراقي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وفي ختام مواجهات الجولة السادسة، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال، عند الساعة 7:45 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.