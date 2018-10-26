الدوري السعودي .. التعاون يُلقن الباطن درسًا قاسيًا بخماسية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي التعاون في الفوز على فريق الباطن بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترجم نادي التعاون ضغطه وسيطرته في الشوط الأول حيث نجح اللاعب سيدريك أميسي في تسجيل الهدف الأول للتعاون بالدقيقة السابعة والعشرين.

ثم بعدها بـ10 دقائق، تمكن نادي التعاون من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ريكاردو ماتشادو بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني واصل فريق التعاون سيطرته الكاملة في المباراة وسط تراجع كامل من لاعبي نادي الباطن، حيث نجح ليندر تاوامبا في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة الثالثة والخمسين.

ثم أضاف اللاعب عبد الفتاح آدم الهدف الرابع للفريق التعاوني بالدقيقة الثامنة والسبعين.

اختتم نادي التعاون خماسيته، عبر لاعب الباطن سلطان المطيري والذي سجل الهدف الخامس للتعاون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد نادي التعاون بعد الفوز 12 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الباطن عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

الهدف الثاني لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب ماتشادو في الدقيقة 37

الباطن 0 : 2 التعاون ⁧#الباطن_التعاون⁩

⁧#دوري_بلس pic.twitter.com/UsQGt72M5p — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الثالث لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 53

الباطن 0 : 3 التعاون ⁧#الباطن_التعاون⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/aWHlvEt3HK — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الخامس لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب سلطان المطيري في الدقيقة +90

الباطن 0 : 5 التعاون ⁧#الباطن_التعاون⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/7OKaJoa0tk — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الرابع لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب عبدالفتاح آدم في الدقيقة 78

الباطن 0 : 4 التعاون ⁧#الباطن_التعاون⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/mYJOhkL5vK — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018