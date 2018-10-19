الدوري السعودي .. الفتح يُلقن الرائد درسًا كرويًا بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

أمطر الفتح شباك نادي الرائد بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ضغط الفتح بقوة هجوميًا ولم يترك فرصة لنادي الرائد لصنع الهجمات المرتدة الخطيرة.

ونجح اللاعب محمد الفهيد في تسجيل الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الفتح بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني هبط الأداء بين الفريقين نوعًا ما، مما أعطى الفرصة لفريق الرائد لمحاولة العودة في المباراة ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

سجل اللاعب جواو بيدرو الهدف الثاني للفتح بالدقيقة الـ90 من عمر المباراة بطريقة جميلة.

واختتم اللاعب محمد المجحد بالهدف الثالث للفتح بالدقيقة الـ93، ليقتنص النموذجي ثلاث نقاط غالية.

أصبح رصيد الفتح بعد الفوز تسع نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز العاشر.

الهدف الثالث لنادي ⁧#الفتح⁩ سجله اللاعب محمد المجحد لوكاس في الدقيقة 93

الرائد 0 : 3 الفتح

⁧#الرائد_الفتح⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/qjtGG1pI0b — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#الفتح⁩ سجله اللاعب جواو بيدرو لوكاس في الدقيقة 88

الرائد 0 : 2 الفتح

⁧#الرائد_الفتح⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/qrixlO0wJp — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

الهدف الأول لنادي #الفتح ⁧سجله⁩ اللاعب محمد الفهيد في الدقيقة 26

الرائد 0 : 1 الفتح ⁧#الرائد_الفتح⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/QS3hlWFSay — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018