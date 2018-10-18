الدوري السعودي .. تعرف على أسعار وأماكن بيع تذاكر مباراة الاتفاق والأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتفاق عن أسعار وأماكن بيع تذاكر مباراته المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، المُقرر إقامتها، مساء يوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت كالتالي؛ الموحدة 30 ريالًا، و200 ريال الدرجة الممتازة، و500 ريال المقصورة.

وسيبدأ بيع تذاكر مباراة الاتفاق والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، يوم غد الجمعة، في استاد الأمير محمد بن فهد، من 3:30 عصرًا حتى 10:30 مساءً، وفي متجر فارس الدهناء من الرابعة عصرًا وحتى 10:30 مساءً.

وسيواصل فارس الدهناء بيع تذاكر مباراة الاتفاق والأهلي في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد، بداية من العاشرة صباحًا وحتى موعد اللقاء.

وقبل مباراة الاتفاق والأهلي في الجولة السادسة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط مباراة الاتفاق والأهلي، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتفاق والأهلي بالجولة السادسة، للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، أملًا في تعثر النصر المتصدر.